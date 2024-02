Al Parco Verde di Caivano 254 case occupate abusivamente: 419 persone saranno sgomberate Questa mattina le forze dell’ordine hanno notificato gli ordini di sequestro preventivo delle case occupate abusivamente e quelli di sgombero al Parco Verde di Caivano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono 254 le case occupate abusivamente al Parco Verde, complesso di edilizia popolare di Caivano, nella provincia di Napoli. Il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta dell'omonima Procura della Repubblica, ha emesso ordinanze di sequestro preventivo degli appartamenti occupati abusivamente, con conseguente ordine di sgombero: sono 419 le persone che dovranno lasciare le case occupate.

Le indagini, coordinate come detto dalla Procura di Napoli Nord, sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e da quelli del commissariato di Afragola, dai carabinieri della compagnia di Caivano e dalla Guardia di Finanza del Gruppo Frattamaggiore e hanno portato all'individuazione dei 419 occupanti abusivi.

Gli abusivi hanno 30 giorni per lasciare le case

Questa mattina, le forze dell'ordine hanno notificato gli ordini di sgombero: gli occupanti abusivi hanno un mese di tempo per lasciare le abitazioni nelle quali risiedono abusivamente. La Procura di Napoli Nord avverte in una nota che, decorsi i termini, se gli occupanti non avranno lasciate spontaneamente le abitazioni, si procederà "all'esecuzione coattiva dello sgombero da persone, cose, dalle aree, dalle unità e dalle pertinenze in sequestro".