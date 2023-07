Al Duomo di Napoli messa in lingua inglese ogni giorno alle 10 La messa delle 10 nel Duomo di Napoli in inglese: l’idea di don Vittorio Sommella, parroco da circa un anno. L’obiettivo è attrarre turisti e stranieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una messa interamente in inglese, per i tanti turisti e stranieri che affollano Napoli soprattutto in estate: da domenica 16 luglio, la messa delle 10 sarà dunque recitata in lingua inglese, da un'idea di don Vittorio Sommella, parroco del Duomo di Napoli da circa un anno. Per ora, la sperimentazione durerà 15 giorni, ovvero fino a fino agosto: ma non è escluso che l'iniziativa possa durare anche in futuro, diventando così permanente. Una decisione per trasformare ancora di più la basilica cristiana di Napoli, il cui nome è Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta, in un luogo di culto universale, anche per gli stranieri cattolici.

Un'iniziativa che punta anche a far arrivare i turisti stranieri di fede cattolica al Duomo di Napoli, oltre che per le visite ai tesori di San Gennaro e alle bellezze architettoniche della Cattedrale, anche per un momento di preghiera. E del resto, la proposta di don Vittorio Sommella "accoglie" quelle che erano state le richieste proprio di turisti e stranieri. Naturalmente, la celebrazione della messa in inglese non va confusa invece con la messa di tipo anglicana: a Napoli infatti, nel quartiere di Chiaia, si trova un'altra chiesa dedicata proprio al culto anglicano, che esiste da oltre 150 anni e che rappresenta il punto di ritrovo dell'intera comunità anglicana partenopea.