Al concerto di Gigi D’Alessio in piazza Plebiscito armato di coltello, fermato un 15enne tra la folla

Il coltello a serramanico sequestrato dai carabinieri

A soli 15 anni lo hanno trovato con addosso un coltello a serramanico, tra la folla in Piazza del Plebiscito che stava assistendo al concerto di Gigi D'Alessio. Ha quasi dell'incredibile la storia avvenuta ieri sera, considerando anche che il ragazzino, molto giovane, era tra tantissime persone. Sembrava un concerto come tanti fin quando i carabinieri della compagnia Napoli Centro non lo hanno fermato tra la folla, per un normale controllo di quelli "classici" che avvengono durante i concerti.

La scoperta in pieno concerto: il 15enne riaffidato ai genitori

Il concerto era già iniziato, e la musica suonava per tutta Piazza del Plebiscito quando i militari dell'Arma della compagnia Napoli Centro hanno raggiunto il ragazzino tra la folla. Qui, nelle sue tasche, hanno trovato un coltello a serramanico, e così per lui è scattata la denuncia prima di essere riaffidato ai genitori. Il coltello è stato sequestrati dai carabinieri, mentre il resto del concerto si è continuato senza particolari problemi.

Scoperti anche cinque parcheggiatori abusivi recidivi

Nono stati gli unici controlli dei carabinieri nel fine settimana: tra il Centro Storico e la zona dei baretti di Chiaia sono state anche denunciate cinque persone, tutte parcheggiatori abusivi recidivi, mentre sono state beccate due persone in strada invece di essere ai domiciliari. Fermato anche un uomo alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente. Complessivamente, identificate 99 persone e controllati 58 veicoli con 8 mezzi sequestrati. Sono 7 i ragazzi che, trovati con modiche quantità di droga, sono stati segnalati alla Prefettura.