Al concerto dei Coldplay arriva la proposta di matrimonio: gioia sugli spalti dello stadio Maradona Non solo show sul palco, ma anche sugli spalti: al concerto dei Coldplay un ragazzo ha dato l’anello alla sua fidanzata, tra la gioia dei presenti.

A cura di Valerio Papadia

Il concerto dei Coldplay andato in scena ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (si replica anche questa sera, giovedì 22 giugno) è stato di quelli da ricordare per tutta la vita e da raccontare a figli e nipoti. Chris Martin e la band britannica hanno regalato al pubblico partenopeo uno show a 360 gradi, tra musica ed effetti visivi: il frontman ha fatto venire i brividi a tutto lo stadio quando, sciarpa del Napoli al collo, ha cantato in dialetto partenopeo l'intramontabile Napul'è di Pino Daniele. Lo spettacolo, però, non è andato in scena soltanto sul palco, ma anche sugli spalti: grande emozione, infatti, ha suscitato una proposta di matrimonio sulle battute finale di Fix You.

Mentre la band terminava una delle loro canzoni più famose, un ragazzo si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata e le ha dato l'anello. L'episodio ha suscitato la curiosità degli spettatori vicini, che hanno messo mano ai propri cellulari e, tra urla di giubilo e di festeggiamento, hanno ripreso la scena. In molti video si vede la parte finale della proposta, quando la futura sposa, dopo aver accettato l'anello, bacia il futuro marito. A questo punto esplode la festa: sono tanti, infatti, gli spettatori vicini che urlano i propri auguri e le proprie congratulazioni alla coppia.