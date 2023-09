Al Comune di Napoli 120 dipendenti promossi: aumenti di stipendio fino a 16mila euro Firmato l’accordo con i sindacati. Gli incarichi di elevata qualificazione saliranno a 350. Bonus e aumenti fino a 19.200 euro all’anno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ok a 120 promozioni al Comune di Napoli, con aumenti fino a 16mila euro sullo stipendio. Si tratta dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ex Posizioni Organizzative, che aumenteranno dagli attuali 230 a 350. L'accordo è stato sottoscritto l'8 settembre scorso tra i sindacati e il Comune di Napoli. Un anno fa una operazione simile era stata fatta con la dirigenza, adesso, invece, saranno coinvolti altri 120 dipendenti, che riceveranno l'indennità di elevata qualificazione E. Q. (ex posizione organizzativa P. O.), i quali vedranno crescere la propria busta paga. L’obiettivo dell’Amministrazione è di non perdere le professionalità interne, spinte sempre più ad abbandonare il Comune per Enti che possono garantire retribuzioni migliori.

Bonus e premi fino a 19.200 euro all'anno

Lo schema prevede un aumento fino a 16mila euro all'anno per i dipendenti di prima fascia o apicali, ai quali si potrebbe aggiungere una retribuzione di risultato di altri 3.200 euro, per un totale di 19.200 euro, rispetto ai 12mila euro attuali con una indennità di risultato di 3mila. Alla seconda fascia 13mila euro, con una retribuzione di risultato di 2.600 euro, rispetto agli attuali 8.500 euro più 2mila. Mentre alla terza fascia 10mila euro di indennità e 2mila di premio di risultato, al posto di 7.500 e 1.500 euro.

La ritrovata unità sindacale Cgil, Cisl e Uil

L’accordo di ieri evidenzia soprattutto il ritorno al dialogo delle 3 organizzazioni sindacali confederali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Per Annibale De Bisogno della UIL, Agostino Anselmi della Cisl e Danilo Criscuolo della Cgil, "con l’accordo si apre una nuova stagione politico-sindacale basata sul confronto e sul dialogo anche con l’amministrazione, cosa chiesta più volte anche dal Sindaco Gaetano Manfredi".