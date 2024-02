Al Cimitero di Chiaiano rubate le impalcature per i restauri: furto nella notte Anselmi (Cisl Fp): “Rubate le impalcature per i restauri montate appena ieri. Subito telecamere di sicurezza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rubate le impalcature per il restauro della facciata del Cimitero di Chiaiano. Il furto nella notte. Erano state installate solo ieri. Questa mattina l'amara scoperta. Secondo le prime ricostruzioni, il furto sarebbe avvenuto ai danni della ditta privata che ha avuto in appalto i lavori dal Comune di Napoli. Sarebbero stati danneggiati i catenacci che davano accesso alle aree consegnate alla ditta. Sembra che siano stati sottratti anche degli attrezzi da lavoro. Non si registrerebbero, invece, danni alle strutture comunali. Ma la vicenda resta ancora da chiarire.

Anselmi (Cisl Fp): "Rubate le impalcature, ora servono le telecamere"

Intanto, sul raid al Cimitero di Chiaiano, interviene Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp del Comune di Napoli:

"Questa notte è stata asportata da ignoti una intera impalcatura installata sulla facciata del cimitero di Chiaiano appena ieri. Stamattina non c'era più ed è stata fatta la segnalazione. Sembrerebbe che siano stati rubati anche degli attrezzi da lavoro. Purtroppo, dobbiamo parlare ancora una volta del tema della sicurezza nei luoghi pubblici.

Poi, il sindacalista conclude rivolgendosi all'amministrazione comunale, per potenziare la sicurezza nei luoghi pubblici:

Come sindacato, crediamo che tutte le strutture pubbliche, scuole, cimiteri e uffici, debbano essere presidiati quantomeno con le telecamere di videosorveglianza contro raid, furti e aggressioni. Troppo spesso registriamo aggressioni, come successo nelle scuole settimana scorsa, o furti nelle Municipalità. Bisogna intervenire subito per evitare che altri episodi del genere possano accadere".