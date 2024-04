Al centro massaggi una fila di uomini. Motivo? Era una casa di prostitute che offriva anche pillole per l’erezione La Polizia di Stato ha chiuso un centro massaggi in pieno centro a Salerno, gestito da due donne asiatiche: all’interno veniva esercitata l’attività di prostituzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

All'apparenza un normale centro massaggi, che in realtà nascondeva ben altro: all'interno, infatti, si esercitava attività di prostituzione. Per questo, la Squadra Mobile di Salerno ha sottoposto a sequestro un centro massaggi in via Galdi, nel pieno centro della città, gestito da due donne asiatiche.

I polizotti della Squadra Mobile della Questura salernitana, attraverso un'attività di osservazione, hanno scoperto un intenso viavai di uomini che frequentavano il centro massaggi. L'approfondimento delle indagini ha portato gli agenti a scoprire l'attività di prostituzione che in realtà si esercitava nel centro, e che veniva anche pubblicizzata online attraverso inserzioni che mostravano donne in pose provocanti.

Il centro massaggi sequestrato

In seguito alle evidenze raccolte, è scattato il blitz: all'interno del centro, i poliziotti hanno constatato la presenza di veri e propri letti – invece dei lettini utilizzati per i massaggi -, di denaro contate, nonché di alcune pillole di produzione cinese utilizzate per apportare benefici nell'ambito delle prestazioni sessuali.

Infine, all'interno del centro, i poliziotti hanno accertato la presenza di una donna cinese di 41 anni, irregolare sul territorio italiano, in merito alla quale sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione.