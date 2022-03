“Aiuto, ci hanno rapinato”, ma era tutto finto: così 6 giovani hanno rubato la carta di credito a un’anziana Fingendosi vittime di una rapina, i sei giovani – quattro sono minorenni – sono entrati in casa di un’anziana e, approfittando della sua ospitalità, le hanno rubato la carta di credito lasciata incustodita.

A cura di Valerio Papadia

Hanno finto di essere stati rapinati e, dopo aver impietosito una donna anziana ed essersi guadagnati la sua fiducia, l'hanno derubata, sottraendole la carta di credito: sei giovani incensurati, tra cui quattro minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Varcaturo, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini dei militari dell'Arma hanno rivelato che i sei giovanissimi, lo scorso gennaio, hanno finto di essere stati vittime di una rapina e, approfittando della buona fede dell'anziana donna, hanno bussato alla sua casa chiedendole aiuto. L'ignara vittima li ha accolti nel suo appartamento e li ha tranquillizzati, offrendogli qualcosa da bere. I sei, così, approfittando di un momento di distrazione dell'anziana, le hanno rubato la carta di credito prepagata che aveva lasciato incustodita sul tavolo; hanno poi finito di bere, hanno ringraziato e sono andati via.

I sei hanno speso 800 euro con la carta della donna

Soltanto qualche ora dopo, l'anziana donna si è accorta del furto subito: sul suo cellulare, uno dopo l'altro, sono arrivati gli sms delle transazioni effettuate con la sua carta di credito; a quel punto, allarmata, si è rivolta ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno fatto partire subito le indagini per individuare i sei giovanissimi: grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare il gruppetto. Per tutti i sei è scattata una denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria. I carabinieri hanno appurato che, utilizzando la carta sottratta alla donna, i sei hanno speso 800 euro in vari esercizi commerciali della zona.