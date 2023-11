Ai Quartieri Spagnoli il concertino di Luca Formisani: arriva la Polizia e fa spegnere la musica Imprevisto davanti ad un locale del centro di Napoli, dove si stava esibendo il neomelodico autore di “Site l’aria dint’e mottini”: probabilmente per la musica troppo alta è arrivata la Polizia.

A cura di Nico Falco

Il cantante che intona una classica canzone napoletana in un locale tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, qualcuno che balla, ma un attimo dopo ecco che spunta la polizia. E l'agente fa un gesto inequivocabile, così chiaro che quasi pare di sentire cosa dice: basta così, spegni tutto. L'imprevisto, presumibilmente conseguenza della musica troppo alta proprio al di sotto delle abitazioni, mentre era in corso un concertino di Luca Formisani.

Il neomelodico, che ha acquisito una certa notorietà a livello locale soprattutto per la partecipazione ad alcune puntate del Castello delle Cerimone (il format cominciato come "Il boss delle Cerimonie"), è tra l'altro autore del brano "Site l'aria dint'e mottini", qualche tempo fa molto in voga su TikTok, titolo che riprende una classica offesa semi seria con cui si allude alla "consistenza" del rivale, paragonato appunto alla parte vuota della confezione delle merendine.

Il video che mostra l'intervento della Polizia di Stato è stato caricato nelle scorse ore sul social cinese e, manco a dirlo, è stato velocemente pubblicato anche da altri account. In poco tempo ha raccolto numerosi like e commenti, probabilmente per il contrasto che viene fuori da quelle immagini e che rende la situazione per certi versi divertente: nel giro di pochi secondi l'inquadratura passa dal cantante che intona "O surdato ‘nnammurato" ai due poliziotti e, nel mezzo, una donna che balla trascinata dalla musica e pare anche tentare di coinvolgere l'agente. Ma il poliziotto è irremovibile e fa un gesto verso la console: basta così, spegni tutto.