Ai funerali di Alessia Neboso la rabbia del parroco: “Chi ti ha ingannata?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rabbia e dolore ai funerali di Alessia Neboso, la giovane di 21 anni morta nei giorni successivi ad un intervento di chirurgia al seno. Nella chiesa di San Pietro Apostolo, nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno, in tanti sono giunti per dare l'ultimo saluto alla ragazza, conosciutissima da tutto il rione. All'arrivo della bara bianca, lacrime e applausi, oltre al grido di "Giustizia per Alessia". Toccante anche l'omelia del parroco, che ha ricordato come "il Signore e aveva donato un corpo e un volto stupendo. Oggi chiedo a te Alessia: ma chi ti ha ingannata? Ma chi ti ha fatto credere che potessi aggiungere bellezza aggiungendo un po’ di plastica al tuo corpo? Tu, la bellezza, l’avevi già".

Proseguono, invece, le indagini degli inquirenti: al momento non ci sono indagati, ma i magistrati hanno acquisito le cartelle cliniche della giovane e stanno procedendo ad ascoltare chi di dovere. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi investigativi. Si cerca soprattutto di capire la correlazione tra l'operazione di chirurgia estetica al seno e la comparsa dei primi sintomi di malessere, avvenuta pochi giorni dopo. Proprio l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni ha portato al decesso della giovane, il cui cuore si è fermato nonostante un ricovero d'urgenza. Nei giorni scorsi il fidanzato Mario, con il quale avrebbe dovuto sposarsi, aveva parlato in tv sulla scelta di rifarsi il seno della ragazza che "non sono mai stato d’accordo, e nessuno lo era: perché lei era una bellezza sovrannaturale, le ragazze le bruciava tutte, anche in Francia. Ma era complessata, piangeva tutti i giorni davanti allo specchio. Questo seno è stata la sua rovina".