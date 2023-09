Funerali di Alessia Neboso, morta dopo un intervento al seno, domani a San Pietro a Patierno Il 1 ottobre San Pietro a Patierno dirà addio ad Alessia, 22 anni, morta dopo un intervento di chirurgia estetica al seno.

A cura di Redazione Napoli

Domenica 1 ottobre ci sarà l'addio ad Alessia Neboso, 22 anni, di San Pietro a Patierno, quartiere dell'area Nord di Napoli, morta dopo un intervento di chirurgia estatica al seno (mastoplastica addittiva) in una clinica privata di Napoli Est. Le esequie saranno tenute nella chiesa di San Pietro Apostolo, aperta fin alle ore 9 per permettere ad amici e familiari di salutare la giovane per l’ultima volta. La cerimonia religiosa avrà luogo alle ore 11.

La storia di Alessia Neboso ha scosso la città. Giovane, bella, felicemente fidanzata e con la voglia di creare a breve una famiglia, decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico in una clinica molto pubblicizzata in città. Alcuni giorni dopo l'intervento, avvenuto l'11 settembre, inizia a star male quando la situazione precipita viene ricoverata, arriva in una clinica in gravi condizioni e muore poco dopo.

I motivi alla base del decesso sono oggetto d'indagine, c'è una denuncia della famiglia, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo, affidato all'aggiunto Simona di Monte (VI Sezione – colpe professionali) per chiarire se vi sia un nesso di causalità fra l'operazione e il decesso di una giovane fino a quel momento in buona salute. Perché di certo c'è che la ragazza è entrata coi suoi piedi in clinica. La famiglia Neboso, insieme al compagno della 22enne, Mario, chiede ora giustizia e alla svelta.