video suggerito

Ai domiciliari, si fa da solo i certificati medici per poter uscire: nei guai un 55enne nel Napoletano Nell’abitazione del 55enne a Casalnuovo, nella quale l’uomo era ristretto ai domiciliari, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio kit per falsificare i certificati medici; sequestrate anche una pistola, risultata rubata, e le relative munizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

In casa aveva un vero e proprio kit per creare certificati medici falsi. Questa la scoperta effettuata dai carabinieri a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, nell'appartamento di un uomo di 55 anni, che in quell'abitazione era ristretto agli arresti domiciliari. L'uomo, infatti, usufruisce dei permessi medici per uscire di casa e curarsi, dal momento che sarebbe affetto da una talassemia. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo, però, hanno voluto vederci chiaro e, nella serata di ieri, martedì 19 novembre, hanno effettuato un blitz nell'abitazione.

Il 55enne è stato arrestato per detenzione di una pistola rubata

L'uomo è apparso tranquillo, ma i carabinieri hanno setacciato la casa palmo a palmo. Nel bracciolo del divano la prima sorpresa: una pistola calibro 9 short, risultata rubata nel 2019 e perfettamente funzionante, con relativo munizionamento, 40 proiettili in totale. Nell'appartamento, però, c'è dell'altro: i militari dell'Arma trovano, infatti, un timbro dell’Asl, alcuni ritagli di vari timbri tondi dell'Asl e di altri enti della Regione Campania. Nel computer, poi, la sorpresa finale: file editabili per la creazioni di certificati medici. Infine, i carabinieri hanno sequestrato 1.215 euro in contanti.

Al termine del controllo, il 55enne è stato arrestato per la detenzione dell'arma da fuoco. Ulteriori approfondimenti sono in corso sulla documentazione medica rinvenuta.