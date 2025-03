video suggerito

Mazzette sui certificati di morte, impresario funebre dal carcere ai domiciliari È stato scarcerato dal gip uno degli impresari funebri coinvolti nell’inchiesta da 69 arresti sui certificati falsi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un frame dalle registrazioni delle telecamere

È stato scarcerato, e sottoposto agli arresti domiciliari, il titolare di una nota impresa funebre napoletana, tra i 69 arrestati dell'inchiesta sui certificati di morte firmati dai medici dell'Asl senza fare accertamenti e analisi e in cambio di soldi. L'imprenditore è difeso dagli avvocati Matteo De Luca e Anna Catapano. Ieri il gip Fabio Provvisier ha disposto l'attenuazione della misura cautelare, e non la revoca, ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento delle prove, sul quale i due legali hanno annunciato ricorso in Cassazione.

L'inchiesta era deflagrata lo scorso 11 marzo e aveva coinvolto quasi tutte le imprese funebri napoletane: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i certificati di morte e i prelievi di Dna (necessari per la cremazione) venivano firmati da medici compiacenti (anche loro indagati e raggiunti da misura cautelare) che, nei fatti, non effettuavano le constatazioni dei decessi. Ed era venuto fuori anche una sorta di tariffario: 50 euro per un certificato di morte, 70 per quello del Dna. Dalle indagini è inoltre emerso che un medico avrebbe firmato anche la certificazione utile per ottenere dei contrassegni per il parcheggio disabili, chiedendo in cambio somme fino a 300 euro.