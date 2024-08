Ai domiciliari con oltre un chilo di droga, arrestato proprietario di pizzeria a Napoli

video suggerito

Era già sottoposto ai domiciliari per droga, ma in casa le forze dell'ordine gli hanno trovato quasi un chilo e mezzo di stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish: nuovo arresto per Carmine Maddaluno, 33enne napoletano, titolare di una pizzeria della zona dell'Arenaccia, nel centro di Napoli; con lui è finito in manette il 38enne Franco De Lucia. I due dovranno rispondere di detenzione illecita ai fini di spaccio.

Il controllo è partito ieri sera, 29 agosto, quando gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, percorrendo via Aquileia, hanno notato un uomo in un'automobile che, accortosi della loro presenza, si è rapidamente allontanato. Lo hanno inseguito e, bloccato, sono passati alla perquisizione: nell'abitacolo c'erano 14 involucri di hashish, per un peso complessivo di 41 grammi, 3 di marijuana per circa 5 grammi, uno di cocaina per 0,35 grammi e 65 euro in contanti. Dagli accertamenti sulla vettura è emerso che l'automobile non era intestata al guidatore, identificato in De Lucia, ma a Maddaluno, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti hanno quindi esteso il controllo all'abitazione del 33enne dove hanno trovato altra droga: nella casa, ben nascosti, c'erano 7 panetti, 28 involucri e tre stecche di hashish, per 800 grammi circa, 600 grammi di marijuana divisi in 76 involucri e 3 dosi di cocaina da un grammo, oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sequestrata, i due indagati sono stati arrestati.