Ai Campi Flegrei la paura dei furti nelle case sgomberate: rafforzati i controlli La Prefettura di Napoli ha disposto l’intensificazione dei controlli contro gli sciacalli nei pressi delle abitazioni lasciate per il terremoto a Napoli, Bacoli e Pozzuoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

Cittadini in strada dopo la scossa del 13 marzo di magnitudo 4.6 Richter

Case incustodite, pericolo sciacalli: conseguenza naturale, che non risparmia nemmeno le abitazioni che i cittadini hanno dovuto lasciare in seguito alle scosse di terremoto che hanno colpito i Campi Flegrei nei giorni scorsi. Al momento, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ai carabinieri non sono pervenute segnalazioni di furti tentati o consumati ma la possibilità che qualcuno possa cercare di approfittare della tragedia resta concreta; per questo motivo la Prefettura di Napoli ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle aree interessate: il quartiere Bagnoli, nella periferia Ovest di Napoli, e le zone delle palazzine sgomberate a Pozzuoli e a Bacoli.

Ai Campi Flegrei i controlli anti sciacalli

La decisione, comunica il Palazzo di Governo, è stata presa nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e a cui hanno preso parte l'assessore alla Legalità e Polizia Locale del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, i Comandanti della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana.

"Considerato che l'intensificarsi, negli ultimi tempi, dei fenomeni tellurici ha determinato l'allontanamento di alcuni nuclei familiari – si legge nella nota della Prefettura – a seguito dell'adozione di alcune ordinanze sindacali di sgombero di immobili per dissesti statici, o anche semplicemente per scelte personali dettate dal timore per gli eventi, si è concordato sulla necessità di intensificare i servizi di controllo del territorio nelle aree interessate, allo scopo di prevenire e contrastare possibili fenomeni di c.d. “sciacallaggio” all’interno delle abitazioni e dei locali sgomberati".

Riprendono attività sportive al Palatrincone di Pozzuoli

Attualmente gli sfollati, secondo gli ultimi dati forniti dalla Prefettura, sono 386 tra i comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli (238 nel solo territorio del comune di Napoli). Gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco per controllare lo stato degli edifici sono quasi 1.200, di cui oltre 800 già effettuati nei giorni scorsi. Le ordinanze di sgombero eseguite sono state 35, per 161 nuclei familiari.

In serata il comune di Pozzuoli, con relativa integrazione all'ordinanza sindacale, ha ridotto lo spazio requisito nel Palatrincone per realizzare l'hub e riducendolo soltanto all'area destinata all'accoglienza, in modo da consentire la ripresa delle attività sportive all'interno della struttura fino alle ore 20.30; l'integrazione, disposta per non interrompere la totalità delle attività del Paltrincone, sarà in vigore da domani, 20 marzo 2025.