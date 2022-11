Agguato vicino alla scuola a Ponticelli, 48enne gambizzato in strada Spari in pieno giorno a Ponticelli, Napoli est: 48enne pregiudicato gambizzato in strada, soccorso da una pattuglia della Polizia.

A cura di Nico Falco

Si torna a sparare a Ponticelli, periferia est di Napoli: un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco a una gamba nel primo pomeriggio, intorno alle 14 di oggi, 10 novembre, a pochi passi dalla basilica di Santa Maria della Neve e dalla scuola Toti, tra piazza Aprea (ex piazza Parrocchia) e il corso Ponticelli; al momento degli spari, a quanto si apprende, i ragazzi non erano ancora usciti dall'istituto. Il 48enne, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è stato soccorso da una pattuglia del commissariato locale della Polizia di Stato che era impegnata nei servizi di controllo del territorio.

L'uomo è stato raggiunto da un proiettile alla gamba destra, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è ancora in via di ricostruzione, potrebbe essersi trattato di una gambizzazione. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, al momento non si esclude la pista del litigio anche se le fibrillazioni criminali di Napoli Est, registrate anche negli ultimi giorni, tengono in piedi anche l'ipotesi del ferimento di camorra.

A Volla 21enne ucciso davanti al centro commerciale

L'ultimo omicidio in zona risale a poco più di due settimane fa: la sera del 24 ottobre il 22enne Alessio Bossis è stato ucciso nel piazzale di un esercizio commerciale di Volla, comune del Napoletano che confina con Ponticelli. Il ragazzo era ritenuto inquadrato nel clan De Luca Bossa – Minichini (in guerra coi De Micco); per gli inquirenti era coinvolto nella stesa del marzo 2019 in piazza Trieste e Trento, nel centro di Napoli, raid che sarebbe stato messo a segno come ritorsione dopo un litigio con alcuni giovani di un gruppo rivale e legato al clan Mariano dei Quartieri Spagnoli.