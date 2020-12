Un 43enne napoletano è stato ferito a colpi di pistola nella notte appena trascorsa in via Monte Faito, all'interno del rione Berlingieri, a Secondigliano, periferia nord di Napoli. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno risposto il ricovero: intorno alla mezzanotte è stato raggiunto da diverse pallottole alle gambe e a un gluteo, non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo, Gennaro Casaburi, ha diversi precedenti di polizia, anche per furto, ma non risulterebbe inquadrato in consorterie camorristiche della zona. Sul posto, e successivamente al Pronto Soccorso del Cardarelli, sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato. Sono stati effettuati i sopralluoghi in via Monte Faito, nel punto indicato dal 43enne, mentre in ospedale gli agenti hanno raccolto la sua versione sugli spari.

Il 43enne ha riferito di non avere idea di chi lo abbia ferito, limitandosi a dire che sarebbe stato raggiunto da due sconosciuti che si sarebbero avvicinati e avrebbero aperto il fuoco mentre era in strada, senza nessuna minaccia o tentativo di rapina. Le indagini sono in corso, ma a giudicare dal numero di proiettili esplosi, almeno sei o sette, è ipotizzabile che si sia trattato di un agguato fallito e non di un tentativo di gambizzazione; gli investigatori stanno scavando nella vita del 43enne e nelle sue frequentazioni alla ricerca di elementi che potrebbero rivelarsi preziosi. La zona non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza.

L'ultimo omicidio in zona risale agli inizi del mese scorso: alle 4 del mattino del 6 novembre era stato ucciso il 24enne Benvenuto Gallo, nipote del boss Carmine Grimaldi "Bombolone" (ucciso in un agguato nel luglio 2017) e quindi cugino del figlio, Vincenzo Grimaldi, considerato tra gli elementi di spicco della fazione di San Pietro a Patierno del clan della Vanella Grassi. Negli ultimi tempi gli investigatori registrano fibrillazione tra i gruppi criminali della periferia di Napoli e quelli del limitrofo comune di Casoria.