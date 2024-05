video suggerito

Agguato nel Napoletano, "Zio Broker" gambizzato nel suo autonoleggio a Sant'Arpino Un 42enne è stato ferito alle gambe ieri mattina a Sant'Arpino (Caserta), gli hanno sparato quattro colpi di pistola nella sua attività di noleggio di auto di lusso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbero fatto irruzione nel suo autonoleggio, a Sant'Arpino (Caserta), e gli avrebbero sparato alle gambe quattro colpi di pistola. Dinamica ancora tutta da chiarire, per la "gambizzazione" avvenuta nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, nel comune della provincia di Napoli; vittima Antimo Petito, 42enne di Casandrino, che è stato ricoverato in ospedale non in pericolo di vita.

L'imprenditore, che pubblicizza la sua attività sui social come "Zio Broker", ha pubblicato ieri sera un post in cui si mostra in ospedale e, scrivendo di stare "una favola", rassicura chi nelle scorse ore lo ha contattato per chiedergli delle sue condizioni. Il ferimento è avvenuto nella sede della sua attività di noleggio di auto di lusso, lungo la strada provinciale Sant'Arpino – Frattamaggiore, nel territorio del comune del Casertano. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sant'Arpino.