napoli
video suggerito
video suggerito

Agguato di camorra a Casoria per il controllo della droga, un arresto per duplice tentato omicidio

Ordinanza cautelare in carcere per il 24enne Vincenzo De Rosa: è accusato di avere sparato a due persone a Casoria (Napoli) in uno scontro tra gruppi malavitosi.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Nico Falco
17 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

A distanza di un anno e tre mesi, è finito in manette uno dei presunti responsabili dell'agguato andato in scena nel novembre del 2024 a Casoria, in provincia di Napoli, quando due uomini erano rimasti feriti, uno dei quali in modo grave: si tratta del 24enne Vincenzo De Rosa, gravemente indiziato di tentato omicidio e di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare una organizzazione camorristica.

Arrestato 24enne per duplice tentato omicidio

Il giovane è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ed eseguita dalla Polizia di Stato. Il provvedimento arriva al termine di indagini condotte dagli agenti della S.I.S.C.O. di Napoli e della Squadra Mobile di Napoli, che hanno permesso di ricostruire il contesto: si sarebbe trattato di uno scontro tra due gruppi criminali, entrambi attivi a Casoria, per il controllo delle attività illecite e, in particolare, del traffico di stupefacenti. De Rosa avrebbe aperto il fuoco insieme ad altre persone al momento non identificate.

L'agguato a Casoria, ferito uomo dei Moccia

L'agguato era avvenuto nella serata del 20 novembre 2024 in via Salvo D'Acquisto. Erano rimasti feriti Salvatore Barbato, 58 anni, e Mauro Sorrentino, 40. Barbato, il più grave, era stato raggiunto da diversi proiettili: quattro al braccio sinistro e a un polmone, il quinto a un gluteo; probabilmente reale obiettivo, è conosciuto come "Totore ‘o cane", è già noto alle forze dell'ordine ed è ritenuto legato al clan Moccia. Sorrentino, invece, colpito al polso e a un braccio, era stato dimesso dopo le cure mediche.

Cronaca
17 CONDIVISIONI
Immagine
America's Cup Napoli, i carabinieri e l'Arpac vanno al cantiere di Bagnoli
Lavori per America's Cup a Bagnoli, si alzano troppe polveri sottili. Obbligo per i vigili di indossare le mascherine
Nuovo blocco stradale a Bagnoli, fermati i camion dell'America's Cup: "Napoli non è in vendita"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views