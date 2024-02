Agguato al rione Monterosa: due feriti a colpi di pistola, uno è in prognosi riservata Spari ieri sera a Scampia, Napoli Nord: due uomini sono stati feriti in strada. Le indagini affidate alla Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola ieri sera tra le strade del rione Monterosa, a Scampia, nella periferia Nord di Napoli; i due sono stati trasportati in ospedale, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita ma hanno disposto il ricovero per accertamenti, per uno di loro in prognosi riservata. La dinamica è in via di definizione, sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Gli spari, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero avvenuti intorno alle 21.30. I due feriti, Giancarlo Possente, 43 anni, e Pasquale Parziale, 32 anni, si trovavano insieme quando sono stati raggiunti dai proiettili. Il primo è stato ferito alla schiena alle braccia, è stato ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare. L'altro, colpito all'addome, è stato invece trasportato all'ospedale dei Pellegrini.

Sul luogo dell'agguato, e successivamente negli ospedali, sono intervenute le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, gli investigatori stanno in queste ore cercando di ricostruire il profilo dei due feriti, entrambi già noti alle forze dell'ordine, e le loro frequentazioni. I ferimenti potrebbero inquadrarsi nelle nuove tensioni registrate dagli inquirenti nella periferia nord di Napoli.