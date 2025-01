video suggerito

Agguato al Parco Merola di Ponticelli, 36enne muore durante il trasporto in ospedale Agguato a Ponticelli, 36enne muore durante il trasporto in ospedale. Indaga la Squadra Mobile di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Agguato questa sera al Parco Merola di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli: a perdere la vita Enrico Capozzi, 36 anni. L'uomo è morto durante il trasporto all'ospedale del Mare, nello stesso quartiere orientale partenopeo. Indagano sulla vicenda gli agenti della Squadra Mobile guidati dal primo dirigente Giovanni Leuci. Nessuna ipotesi al momento trapela dalle fonte investigative, impegnate a chiarire dinamica e responsabilità, oltre che alla matrice dell'agguato, avvenuto attorno alle 20.30 di questa sera.

Successivamente al decesso dell'uomo, i parenti avrebbero messo a soqquadro i locali sanitari: lo riferisce l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Il personale medico, spaventato, si sarebbe quindi rinchiuso nei locali in attesa delle forze dell'ordine, giunte poco dopo e che avrebbero riportato la calma all'interno del nosocomio della zona orientale di Napoli. Si tratterebbe della quinta aggressione dell'anno appena iniziato, contando sia l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, che copre il territorio cittadino, sia l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, che copre la provincia nord-occidentale partenopea e quella flegrea. "A noi personale sanitario non interessano le dinamiche che hanno portato a questo agguato, né tantomeno interessa conoscere i responsabili o la matrice", spiega in una nota l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, "a noi interessa semplicemente che ancora una volta i locali sanitari di un pronto soccorso sono stati teatro di violenza, violenza che resterà impressa negli occhi e nella mente di chi ogni giorno lavora per garantire salute", conclude la nota.