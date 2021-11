Agguato ad Arzano: cinque feriti su via Silone, sarebbero tutti vicini al clan della 167 Cinque feriti in un agguato ad Arzano, su via Silone: si tratterebbe di persone ritenute vicine al clan della 167.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque persone ferite in un agguato su via Ignazio Silone ad Arzano, nell'hinterland di Napoli. Si tratterebbe, stando alla primissime informazioni che arrivano dal posto, di cinque persone ritenute vicine al cosiddetto "clan della 167", che prende il nome dall'enorme agglomerato conosciuto proprio come "167" perché nato dall'omonima legge degli Anni Settanta che ridefinì gli spazi residenziali dell'area nord-orientale di Napoli, oggi a cavallo tra il quartiere di Scampia e il comune di Arzano. In zona sono stati anche esplosi fuochi d'artificio, anche se al momento non si conosce un eventuale collegamento con questo o altre possibili situazioni.

Si tratta di un'area in fibrillazione camorristica già da diverso tempo: lo scorso 15 giugno era stato arrestato l'uomo considerato al vertice del clan, il boss Pasquale Cristiano, già ai domiciliari. L'uomo si era reso protagonista di una "sfilata" di automobili non autorizzata in occasione della comunione del figlio (per la quale gli era stato invece concesso di uscire di casa). Tuttavia, i video pubblicati dai protagonisti sui social network, l'enorme sfilata di auto e lui stesso che sfreccia in Ferrari, gli avevano aperto le porte del carcere. Pasquale Cristiano è ritenuto dagli inquirenti non solo elemento di vertice del gruppo criminale della 167 di Arzano, ma anche il collegamento con il clan Amato-Pagano, ovvero i cosiddetti "Scissionisti" di Secondigliano.