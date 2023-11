Agguato ad Acerra, 40enne ferito a colpi di pistola mentre era in bici Un uomo di origini albanesi è stato ricoverato nella notte nella clinica Villa dei Fiori di Acerra (Napoli), raggiunto da proiettili alle gambe; è stato trasferito al Cardarelli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gli avrebbero sparato mentre era in bici, in un posto non ancora precisato nei dintorni di Acerra. Ricostruzione ancora in corso, per l'agguato ai danni di un 40enne albanese che, nel cuore della notte, è arrivato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori, nel comune della provincia Nord di Napoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Acerra.

Il 40enne, residente in zona e già noto alle forze dell'ordine, è arrivato in clinica poco prima delle tre del mattino, con ferite da arma da fuoco alle gambe. È stato sottoposto agli accertamenti del caso e sono state escluse gravi conseguenze: le pallottole non avevano lesionato arterie, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Dopo la stabilizzazione ad Acerra è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'episodio, partendo dal luogo del ferimento: la vittima non è stata, infatti, in grado di indicare con precisione il luogo degli spari, limitandosi a raccontare di essere stata colpita mentre era in bici e senza fornire ulteriori indicazioni sui responsabili. Accertamenti sono in corso anche sulla sua vita privata e sulle frequentazioni, la versione fornita dal 40enne resta per il momento al vaglio dei militari.