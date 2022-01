Agguato a Napoli nella notte di Capodanno, ucciso un 42enne a Fuorigrotta La vittima è Salvatore Capone, pregiudicato di 42 anni, ucciso a colpi di pistola nella notta in via Leopardi, a poca distanza dalla sua abitazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il 2022 è cominciato soltanto da poche ore e, a Napoli, c'è purtroppo già il primo omicidio dell'anno: nella notte di Capodanno un 42enne è stato ucciso a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano. La vittima è Salvatore Capone, pregiudicato di 42 anni, che è stato ucciso questa notte a colpi di pistola in via Leopardi, poco distante dalla sua abitazione: vani i soccorsi per il 42enne, che è deceduto a causa delle ferite riportate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrere l'uomo, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno inviato le indagini per fare luce sull'omicidio: da quanto si apprende, sul luogo dell'agguato sono stati trovati tre bossoli.

Tensioni a Fuorigrotta: solo qualche giorno fa l'agguato al boss Vitale Troncone

Il quartiere di Fuorigrotta è attraversato ultimamente da molte tensioni: soltanto qualche giorno fa, il 23 dicembre scorso, il boss Vitale Troncone, 53 anni, è stato raggiunto da alcuni proiettili al volto e alle gambe. I sicari lo hanno raggiunto in via Caio Duilio: il 53enne è arrivato poco dopo con mezzi propri all'ospedale San Paolo, con numerose ferite d'arma da fuoco, per le quali è stato necessario il trasferimento all'ospedale del Mare, dove è arrivato in pericolo di vita e dove è stato necessario sottoporlo a un intervento chirurgico. Sul luogo dell'agguato sono stati trovati 4 bossoli calibro 9×21: l'azione dei killer è stato fulminea ed è durata pochi secondi. Gli inquirenti non tralasciano nessuna ipotesi, come quella che l'agguato si inserisca nella faida che da anni attraversa il quartiere.