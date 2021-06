Spari nel pomeriggio di oggi a Miano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, dove un uomo di 37 anni già noto alle forze dell'ordine – S.D.C. le sue iniziali – è stato colpito da diversi proiettili alle gambe. Stando a quanto si apprende, il 37enne avrebbe raggiunto poi l'Ospedale del Mare, nosocomio alla periferia orientale della città, in sella ad uno scooter, guidato da una persona che, lasciato l'uomo al Pronto Soccorso, ha fatto perdere le sue tracce. Ricoverato con diverse ferite d'arma da fuoco alle gambe, il 37enne non si trova in pericolo di vita: agli agenti della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto, l'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da alcuni sconosciuto, che improvvisamente gli hanno sparato.