Agguato a Giugliano: quattro colpi di pistola sull’uscio di casa, ferito 28enne

Un 28enne è arrivato al Pronto Soccorso del San Giuliano con ferite da arma da fuoco: gli avrebbero sparato mentre era davanti a casa sua, a Giugliano; indagini dei carabinieri.

Immagine di repertorio

Gli avrebbero sparato mentre era sull'uscio di casa sua, almeno quattro colpi. Una gambizzazione, forse un agguato nel tentativo di ucciderlo: tre proiettili lo hanno raggiunto nella gamba sinistra, il quarto all'avambraccio sinistro. Indagini dei carabinieri in corso, sul ferimento di un 28enne di Qualiano, in provincia di Napoli, arrivato ieri sera al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Giuliano" di Giugliano in Campania.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato da alcuni parenti intorno alle 20 di ieri, 13 agosto. La dinamica è in fase di ricostruzione, per il momento c'è solo il suo racconto: lo avrebbero ferito mentre era sulla porta di casa sua, due persone si sarebbero avvicinate e, senza dire nulla, avrebbero aperto il fuoco esplodendo diversi colpi. E, subito dopo, sarebbero fuggite. Medicato nell'ospedale di Giugliano, l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo: è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Giugliano e di Qualiano, che stanno in queste ore ricostruendo le frequentazioni del 28enne alla ricerca di riscontri sulla sua versione.