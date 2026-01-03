Agguato a colpi di pistola nel quartiere Ponticelli di Napoli: 24enne ferito alla schiena

Un 24enne avrebbe subito un agguato nel pomeriggio del 3 gennaio nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il ragazzo è stato ferito da un proiettile alla schiena.

Un 24enne è stato ferito oggi pomeriggio, sabato 3 gennaio, da un colpo di pistola nel rione Conocal di Napoli. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma da quanto emerso finora pare che il giovane sia stato raggiunto da almeno un proiettile esploso da un individuo in auto. Quello che al momento sembrerebbe un agguato è andato in scena nei pressi dell'abitazione della vittima. Il 24enne si trova ora ricoverato all'ospedale Villa Betania e non sarebbe in pericolo di vita.

La sparatoria è andata in scena nel tardo pomeriggio del 3 gennaio in via Il Flauto Magico, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il 24enne si trovava nei pressi della sua abitazione, quando sarebbe stato avvicinato da un'auto con a bordo alcune persone dall'identità ancora non nota. Ad un certo punto, qualcuno ha esploso diversi proiettili e il gruppo si è allontanato con il veicolo.

Il 24enne è stato soccorso dai sanitari con la massima urgenza e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Villa Betania. Il giovane, infatti, è stato raggiunto da un proiettile all'altezza del gluteo destro. Le sue condizioni sono serie, ma per i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale. Una volta accertata la dinamica dell'agguato, gli investigatori dovranno risalire all'identità degli assalitori e ricostruire le motivazioni del gesto. Probabilmente verrà ascoltato anche lo stesso 24enne ferito, quando le sue condizioni di salute lo permetteranno.