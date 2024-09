video suggerito

Aggressioni ai migranti nel Napoletano, riunione in Prefettura con i sindaci e le forze dell’ordine Dopo le numerose aggressioni subite da uomini stranieri soprattutto a Grumo Nevano, il prefetto di Napoli incontrerà i sindaci del circondario e le forze dell’ordine per fare il punto della situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state decine e decine, negli ultimi mesi, le aggressioni ai danni di uomini stranieri avvenute soprattutto a Grumo Nevano, ma anche nelle cittadine limitrofe. Aggressioni che le vittime hanno denunciato alle forze dell'ordine e che sono venute a galla soltanto pochi giorni fa, con l'ultima violenza, immortalata anche in video, dopo la quale la comunità di migranti che abita quelle zone è scesa in piazza per dire basta. Alla luce degli eventi, domani, venerdì 6 settembre, il prefetto di Napoli Michele di Bari incontrerà il sindaco di Grumo Nevano, nonché i sindaci di Casandrino, Frattamaggiore e Sant'Antimo, il commissario straordinario di Melito e i rappresentanti delle forze dell'ordine, per fare il punto della situazione.

Come detto, la comunità di stranieri che vive a Grumo Nevano e nei paesi vicini – sono originari perlopiù di Bangladesh, Pakistan e India – è scesa in piazza per far puntare i riflettori sulle aggressioni subite. "Si è alzato un velo su una serie impressionante di aggressioni, le comunità migranti stanno chiedendo risposta per le continue aggressioni. Avvengono per lo più o la sera tardi o la mattina presto, ovvero quando i lavoratori migranti si ritirano dal lavoro oppure si stanno recando a lavoro" ha spiegato a Fanpage.it Gregorio Di Leva, consigliere comunale a Grumo Nevano.