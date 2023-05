Aggredito da uno sciame di vespe: ricoverato in gravi condizioni in ospedale Aggredito da uno sciame di vespe, 60enne in gravi condizioni in ospedale a Vallo della Lucania: colpito soprattutto al volto, rischia lo shock anafilattico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aggredito da uno sciame di vespe a Omignano, nel Cilento, un uomo di 60 anni si trova ora ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in gravi condizioni. L'uomo, caduto a terra mentre cercava di difendersi, avrebbe subito diverse punture al volto mentre cercava di difendersi, finendo per rischiare lo shock anafilattico. La vicenda è accaduta nella mattinata di ieri nel comune di Omignano (famoso perché ospitò anche il filosofo Giambattista Vico).

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe stato aggredito da un intero sciame di vespe che, particolarmente aggressive, lo avrebbero colpito soprattutto al viso. Nel tentativo di difendersi, è anche caduto a terra, diventando ancor di più "preda facile" dello sciame di imenotteri. Soccorso dai sanitari delle ambulanze del 118 accorso sul posto, l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice rosso, per le cure del caso. Le sue condizioni sono gravi: le numerose punture, e il veleno iniettato, hanno causato non pochi danni e soprattutto fatto rischiare uno shock anafilattico.