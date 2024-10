video suggerito

Aggredito con calci e pugni da un gruppo di ragazzi nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia Un giovane pestato a sangue dal branco a Castellammare di Stabia, nei pressi della Cassa Armonica. Tra i passanti nessun intervento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Picchiato selvaggiamente dal branco, mentre attorno la gente non interveniva e qualcuno riprendeva coi cellulari. L'episodio è avvenuto domenica sera, nei pressi della Cassa Armonica, nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Lo ha raccontato il quotidiano Metropolis, che spiega come il giovane, di origine bengalese, sarebbe stato accerchiato da una decina di giovani, che hanno preso a calci, pugni e schiaffi, rischiando di ammazzarlo. Il tutto davanti a un centinaio di persone che erano in strada, nessuna delle quali sarebbe intervenuta, ma che al massimo avrebbero registrato tutto: i video starebbero girando in varie chat stabiesi, dove chi registra "commenta" anche in maniera cruda le gesta dei ragazzi: "Lo hanno sfondato", dice uno dei passanti mentre riprende la scena.