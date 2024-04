video suggerito

Aggredisce la compagna, lei riesce a scappare insieme alla figlia minorenne: arrestato Un uomo di 39 anni di Parete, provincia di Caserta, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nella serata di ieri, sabato 20 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ha preso a schiaffi la compagna, per l'ennesima volta. Un uomo di 39 anni di Parete, provincia di Caserta, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nella serata di ieri, sabato 20 aprile.

A chiamare i carabinieri è stata la stessa vittima

Stando a quanto si apprende, a chiamare i carabinieri è stata la stessa vittima. Quando i militari hanno raggiunto l'appartamento della donna, l'hanno trovata, visibilmente provata e spaventata, ad attenderli davanti la porta di casa. Con lei c'era la figlia minorenne.

La donna è scappata da casa insieme alla figlia

Ai carabinieri la donna ha raccontato di essere scappata di casa insieme alla figlia dopo che il compagno l'aveva presa a schiaffi per l'ennesima volta e senza alcun motivo apparente. Quando è rientrato a casa, l'uomo era in evidente stato di ebbrezza e ha ammesso di aver aggredito la donna. Inizialmente calmo e collaborativo, dopo qualche minuto ha cominciato ad innervosirsi e ha aggredito anche i militari, lanciandogli addosso il documento di riconoscimento che gli era stato chiesto di mostrare.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A disposizione delle donne vittime di violenza c'è il numero 1522, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.