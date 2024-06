video suggerito

Sesso con minorenni, fotografava anche i rapporti: un uomo arrestato a Napoli Sarebbero due i ragazzini con cui l’uomo avrebbe compiuto atti sessuali: è indagato anche per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Arrestato per atti sessuali con minorenni, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico: un uomo è finito in manette a Napoli; nei suoi confronti, gli agenti della Polizia di Stato hanno difatti eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale partenopeo su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e coordinate dai magistrati della IV Sezione Fasce Deboli della Procura partenopea, sono partite nel giugno del 2022, in seguito alla denuncia della madre di uno dei due minorenni adescati dall'indagato sui social network, la quale ha riferito di aver scoperto che l'uomo intratteneva rapporti sessuali con il figlio, all'epoca dei fatti minore di 14 anni.

Dall'analisi del telefono cellulare dell'indagato, i poliziotti hanno effettivamente scoperto messaggi dal contenuto sessualmente esplicito che l'uomo scambiava con il minorenne, nonché fotografie che lo ritraevano mentre consumava rapporti sessuali con il ragazzino. La denuncia della madre di una delle vittime, nonché il contenuto del materiale trovato sul cellulare dell'uomo, sono stati poi confermati anche dai minorenni, ascoltati in modalità protetta.