Aggredisce il medico di base perché non vuole fargli la ricetta: 70enne in carcere a Poggioreale Medico di base aggredito a Torre del Greco, paziente 70enne arrestato e portato in carcere a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pretende una ricetta sanitaria dal medico di base, al suo rifiuto lo aggredisce prendendolo per il bavero della giacca, mentre la compagna lo minaccia con una sedia. Nei guai un paziente di 70 anni, già detenuto agli arresti domiciliari con permesso di uscita. Sebbene non ci sia stato contatto fisico col medico, per il 70enne si sono aperte le porte del Carcere di Poggioreale. Il camice bianco ha presentato, infatti, denuncia. La conseguenza per il paziente è stata l'aggravamento della misura cautelare alla quale era già sottoposto.

L'episodio è avvenuto a Torre del Greco, comune del vesuviano in provincia di Napoli. La vittima è un medico di famiglia del comune corallino, "reo", secondo il suo paziente, di non avergli rilasciato le prescrizioni che pretendeva. L'aggressione si sarebbe consumata all'interno dell'ambulatorio. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Torre del Greco, che hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura nei confronti del 70enne già sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di uscita.

Il paziente 70enne è stato arrestato dai carabinieri

I fatti dietro l’aggravamento si sono verificati lo scorso 22 gennaio. L’uomo, accompagnato dalla sua convivente, si era recato presso lo studio del proprio medico di base per richiedere alcune prescrizioni. Al rifiuto del professionista di rilasciare certificazioni non ritenute necessarie, il 70enne ha reagito con violenza, afferrando il medico per il bavero della giacca. La compagna, invece, ha brandito una sedia con atteggiamento minaccioso, desistendo solo grazie all’intervento della segretaria. Subito dopo, i due si sono allontanati dallo studio senza causare danni o lesioni fisiche. Il medico, tuttavia, ha presentato ai carabinieri una denuncia nei confronti di entrambi. L’episodio ha spinto i militari a richiedere un aggravamento della misura detentiva. Oggi, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, il 70enne è stato tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Poggioreale.