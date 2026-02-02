napoli
Aggredisce il carabiniere e lo morde al petto, arrestato a Scampia

Un 50enne ghanese è stato arrestato a Napoli: stava molestando i passanti in strada e, quando sono intervenuti i carabinieri, ne ha morso uno al petto, causandogli ferite guaribili in sette giorni.
A cura di Nico Falco
Quando i carabinieri li hanno chiesto le generalità, è successo l'imprevedibile: si è opposto al controllo, ha colpito uno dei militari e poi l'ha morso al petto, causandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. È successo a Scampia, periferia Nord di Napoli, protagonista un uomo di origini ghanesi che è finito in manette con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della stazione di Secondigliano erano intervenuti a seguito di diverse chiamate da parte dei residenti ai centralini del 112; raccontavano tutte la stessa storia: per strada, in via Roma verso Scampia, c'era un uomo che molestava i passanti. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno individuato la persona indicata nella segnalazioni e hanno cercato di riportare la calma. Ed è a quel punto che la situazione è trascesa. L'uomo, che sarà poi identificato in un 50enne di origini ghanesi, ha reagito con violenza, arrivando a mordere. Per la ferita il carabinieri ha dovuto ricorrere a cure mediche: nessuna conseguenza di rilievo, ma una settimana di prognosi. Il 50enne, arrestato, è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

