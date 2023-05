Aggredisce con un coltello i passeggeri di un bus, arrivano i carabinieri: mezzo bloccato per un’ora Un uomo di 32 anni ha improvvisamente aggredito con un coltello due passeggeri su un autobus Eav sulla tratta Sorrento-Napoli. Arrestato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha minacciato i passeggeri di un autobus con un coltello, aggredendone anche due: alla fine sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata che lo hanno arrestato, ma oltre alle ferite riportate dai due aggrediti ci sono stati anche disagi alla linea, rimasta paralizzata per un'ora. Un pomeriggio di follia quello accaduto su un autobus dell'Ente Autonomo Volturno sulla linea Sorrento-Napoli, durante il tratto che attraversa via Plinio, nel comune di Torre Annunziata.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, quando un 32enne di origine senegalese, incensurato, ha aggredito apparentemente senza motivo due passeggeri, impugnando un coltello. L'uomo è apparso in evidente stato di agitazione, con il bus fermo e la situazione che rischiava di sfuggire di mano. Nel mentre sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, che sono intervenuti per riportarlo alla calma: c'è voluta un'ora per riuscire a disarmarlo e bloccarlo senza che commettesse gesti ben più gravi. Il coltello è stato prontamente sequestrato, mentre i due passeggeri feriti sono stati portati all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le cure del caso: se la caveranno con una prognosi di sei giorni per le ferite riportate. Il 32enne è stato invece portato in carcere ed è in attesa di giudizio: è accusato di lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto d’armi abusivo. Non è chiaro invece cosa abbia scatenato il comportamento dell'uomo all'altezza di via Plinio, dove il mezzo è rimasto fermo nell'attesa che arrivassero le forze dell'ordine.