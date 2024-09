video suggerito

Agenzia assicurativa truffava i clienti con polizze false, denunciata 46enne a Mugnano I carabinieri hanno denunciato per truffa una 46enne di Mugnano (Napoli), titolare di un’agenzia assicurativa: forniva ai clienti ignari polizze false. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Incassava i soldi, consegnava la polizza ma non rilasciava la ricevuta: tutta la documentazione, diceva, l'avrebbe fornita in seguito. Invece, si trattava soltanto di una scusa per nascondere una truffa: quei certificati erano falsi, il cliente andava via convinto di avere stipulato una Rca ma in realtà poi viaggiava senza assicurazione. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno denunciato una 46enne di Mugnano di Napoli, titolare di un'agenzia assicurativa che si trova in via Napoli, la strada principale del comune del Napoletano.

I militari di Mugnano sono arrivati a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che si erano rivolti alla donna per assicurare il proprio veicolo e avevano trovato anomala la procedura: dopo aver pagato, non avevano ottenuto nessun tipo di documentazione e nemmeno la ricevuta per i soldi versati, temevano quindi che dietro ci fosse qualcosa di irregolare. Sospetti confermati nel pomeriggio, quando i carabinieri hanno perquisito la sede dell'agenzia; al termine del controllo è stato sequestrato il locale, oltre a contratti assicurativi, telefoni cellulari, computer e carte di credito.

Per la 46enne è scattata la denuncia con l'accusa di truffa, ancora da stimare quanto abbia incassato. Le indagini proseguiranno per accertare quante polizze false siano state effettivamente emesse e per rintracciare i cittadini che, convinti di essere in regola, nel caso di un controllo potrebbero ritrovarsi con l'automobile sequestrata, una multa salata da pagare e sarebbero poi costretti a dover dimostrare di essere stati raggirati.