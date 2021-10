Pannone vince le elezioni a Afragola, eletto sindaco con il 51% al ballottaggio: i risultati Il turno di ballottaggio ad Afragola si è concluso con la vittoria di Antonio Pannone, che diventa così il nuovo sindaco del comune della città metropolitana di Napoli. Pannone ha battuto con il 51,35% delle preferenze Gennaro Giustino, che si è fermato al 48,65% dei voti validi. Giustino, però, conquista un posto nel Consiglio comunale.

A cura di Federica Grieco

È Antonio Pannone il nuovo sindaco di Afragola, popoloso Comune della città metropolitana di Napoli. Pannone è stato eletto al secondo turno di ballottaggio con il 51,35% delle preferenze, battendo Gennaro Giustino, che si è fermato a 48,65%. Giustino però conquista un posto in Consiglio comunale come consigliere, così come Antonio Iazzetta, aspirante primo cittadino, arrivato terzo al primo turno.

Ad Afragola, stando ai dati del Ministero dell'Interno, alle urne si è recato il 40,90% degli aventi diritto al voto. Un dato che evidenzia un'affluenza in calo rispetto al primo turno, quando si erano recati ad esprimere la propria preferenza il 65,77% degli elettori.

Il primo turno si era concluso, al termine dello scrutinio delle 54 sezioni, con un testa a testa tra Pannone, sostenuto da nove liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, che aveva raggiunto il 43,36% dei voti, e Giustino, che contava sul supporto di sette liste, tra cui quella di Forza Italia, che si era fermato al 35,86%.