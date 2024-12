video suggerito

Afragola, esplode bomba e distrugge ingresso barberia e un'auto in strada Esploso un ordigno in via Maiello ad Afragola. Sul posto i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata su FB da Antonio Iazzetta, consigliere comunale di Afragola

Esplode una bomba carta ad Afragola e distrugge la porta d'ingresso di un barber shop e un'auto parcheggiata in strada. Torna la paura nel comune dell'area nord di Napoli. Questa volta l'ordigno è deflagrato in via Maiello. La detonazione è stata molto violenta, tanto da mandare in frantumi la vetrina della barberia e da svegliare il vicinato nel cuore della notte. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Afragola, che hanno avviato le indagini del caso. Sono stati eseguiti i rilievi e acquisite le testimonianze. Non è escluso che possano essere cercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare gli autori del gesto e identificarli.

Le indagini dei carabinieri in via Maiello

L'esplosione, come detto, è avvenuta in via Maiello, nei pressi di una barberia della quale ha danneggiato la porta d’ingresso. Danni anche ad un’autovettura parcheggiata nei pressi dell’attività commerciale. Per fortuna, si sono registrati danni solo alle cose. Ma non ci sono feriti. Sono in corso attualmente le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare la matrice del gesto.

Non è la prima volta, purtroppo, che ad Afragola vengono fatte esplodere di notte bombe carta rudimentali. Dietro questi episodi, spesso si nasconde lo spettro del racket e della camorra che utilizza questi metodi criminali per terrorizzare i commercianti ed affermare il suo predominio sul territorio. Le forze dell'ordine sono impegnate costantemente per stroncare questi fenomeni criminali.

