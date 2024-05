Afferra la fidanzata per i capelli e le sbatte la testa contro un muretto: 30enne arrestato a Coroglio

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Si è scagliato con una violenza efferata contro la fidanzata, colpendola più volte con dei pugni al volto, afferrandola per i capelli e sbattendole la testa contro un muretto: a Coroglio, zona occidentale di Napoli, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri, che hanno assistito alla scena e sono intervenuti. I militari dell'Arma, nella notte, erano impegnati nella zona – nella quale sorgono numerosi locali – per una operazione di controllo della movida: mentre erano fermi in via Cattolica, i carabinieri hanno notato una berlina arrivare a tutta velocità; quando l'auto si è fermata, ne è scesa una ragazza, in lacrime, subito inseguita dal fidanzato.

L'uomo colpisce la donna con schiaffi e pugni; poi, all'improvviso, le afferra i capelli e le sbatte violentemente la testa contro un muretto. I carabinieri, che da lontano hanno notato la scena, intervengono, non prima che l'uomo possa colpire ancora la fidanzata con dei pugni al volto. Con non poca difficoltà, quattro militari riescono a bloccare il violento: si tratta di un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali.

La vittima ha invece 26 anni: dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, la giovane ha denunciato il suo aguzzino. La donna ha raccontato ai carabinieri che, già in passato, era vittima di violente aggressioni, mai denunciate per paura.