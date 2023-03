Aeroporto di Capodichino rumoroso, gli aerei non sorvoleranno più il centro di Napoli Gli aerei che decollano da Capodichino diretti verso nord non sorvoleranno più il centro storico per ridurre le emissioni di Co2 e l’inquinamento acustico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli aerei che decollano dall'aeroporto di Capodichino diretti verso nord non sorvoleranno più il centro storico di Napoli. È una delle novità previste dall'accordo tra la Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo, e l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, per ridurre lo smog e l'inquinamento acustico in città.

Gesac ha, infatti, commissionato ad Enav (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), una nuova procedura antirumore che evita il sorvolo del centro storico di Napoli per tutti i voli in partenza diretti verso nord che, secondo gli studi aeronautici, consentirà di minimizzare gli impatti acustici (30% in meno della popolazione esposta) e l'emissione di gas climalteranti (11mila tonnellate/anno di Co2), oltre a diminuire il tempo di volo annuo di circa 500 ore.

Le nuove rotte dalle prossime settimane

Oggi è stato firmato il protocollo d'intesa fra la Gesac e Arpac. L'obiettivo è adottare misure per il contenimento del rumore di origine aeronautica e delle emissioni di CO2, attraverso nuove rotte aeree ed il miglioramento del sistema di monitoraggio ambientale. La nuova procedura, entrata in vigore in fase sperimentale lo scorso 23 febbraio, vedrà la sua piena applicazione nelle prossime settimane, man mano che le compagnie aeree aggiorneranno i sistemi di navigazione di bordo inserendola tra quelle già in uso.

Arpac effettuerà delle campagne di monitoraggio acustico utilizzando due nuove stazioni di rilevamento che si aggiungono alle otto già esistenti che compongono il sistema di monitoraggio di GESAC, implementato già nel 2003. Gesac è stata la prima società di gestione aeroportuale a realizzare un sistema di monitoraggio e controllo del rumore e delle rotte aeree, che è successivamente diventato uno standard in Italia.