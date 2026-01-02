napoli
video suggerito
video suggerito

Aereo passa su Napoli durante Capodanno: il pilota fa una virata panoramica sulla città

Un volo circolare su Napoli durante la tratta Tirana-Barcellona: il passaggio proprio a mezzanotte, la manovra circolare per “godersi” i fuochi anche a bordo.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Il volo circolare compiuto dal pilota su Napoli
Il volo circolare compiuto dal pilota su Napoli

Un volo della Wizz Air da Tirana a Barcellona è passato a mezzanotte di Capodanno su Napoli: e il pilota ha così compiuto una manovra circolare per consentire ai passeggeri di godersi la vista panoramica della città e dei botti che in quel momento stavano sparando per festeggiare il nuovo anno, prima di riprendere la via della Catalogna. La manovra è stata "immortalata" da FlightAware, il portale che monitora i voli in tutto il mondo.

L'areo, partito dalla capitale albanese, ha eseguito la classica rotta in direzione di Barcellona, trovandosi a passare sui cieli di Napoli proprio a mezzanotte. E così il pilota ha ben pensato di concedere ai propri passeggeri lo spettacolo del capoluogo partenopeo, che recentemente ha festeggiato i 2.500 anni, eseguendo una manovra circolare di cinque minuti sulla verticale di Napoli, illuminata dai fuochi. Terminata la manovra, l'aereo ha poi ripreso la regolare tratta e, attraversato il Mar Mediterraneo, è arrivato all'aeroporto di Barcellona. Se il volo fosse passato più tardi, forse il pilota avrebbe potuto regalare ai propri passeggeri anche quelli di Castel dell'Ovo, che sono iniziati alle 2.15 ed erano visibili dal Lungomare e dalle zone collinari della città. Ma sicuramente i passeggeri, partiti nel 2025 da Tirana, avranno apprezzato anche quelli "spontanei" fatti esplodere a mezzanotte in punto sui cieli partenopei, prima di atterrare in Catalogna per l'anno nuovo, come in una sorta di "viaggio nel tempo".

La tratta completa del volo Wizz Air da Tirana a Barcellona e il "giro" su Napoli
La tratta completa del volo Wizz Air da Tirana a Barcellona e il "giro" su Napoli
Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il ragazzo a cui hanno amputato 3 dita per un petardo ha perso l'occhio: bulbo scoppiato
A Napoli e in provincia 57 feriti e nessun morto per i botti di Capodanno
Notte di Capodanno da incubo al PS, 21 traumi gravi solo al Pellegrini
Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno: paura ad Aversa
Terrorizzato dai botti di Capodanno: morto un cane nel quartiere Torrione di Salerno
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views