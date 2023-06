Berlusconi, l’addio di Napoli: De Luca chiede minuto di silenzio. De Magistris: “Non fatene un Messia” Lutto in Campania per la morte di Silvio Berlusconi. Condoglianze da tutti i partiti. Il sindaco Manfredi: “Legato a Napoli”. Forza Italia: “Unico e irripetibile, il più grande di sempre”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Silvio Berlusconi era molto legato alla città di Napoli. È una grande perdita per l'Italia. Si tratta di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana negli ultimi trent'anni. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città di Napoli". A parlare è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II e ministro dell'Università, che ammette, nonostante la diversità di vedute politiche, "ho avuto un ottimo rapporto personale con lui".

Il legame di Berlusconi, deceduto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni, con la città del Golfo è risaputo. L'ex premier non ha mai nascosto il suo grande amore per Napoli e la sua musica, iniziato in gioventù, quando assieme a Fedele Confalonieri cantava e suonava il piano sulle navi da crociera. Un rapporto proseguito poi negli anni e consolidato, da premier, durante il G7 del 1994, tenutosi proprio a Napoli, dove all'epoca era sindaco Antonio Bassolino.

E nel capoluogo partenopeo Berlusconi tornava sempre volentieri. L'ultima volta nel 2022, assieme alla compagna Marta Fascina, con una puntata ai locali del Lungomare di via Partenope, che amava molto, con tanto di pizza con dedica da Gino Sorbillo. Il maestro pizzaiolo, oggi, gli ha dedicato un commosso ricordo su Facebook, dove ha postato una foto assieme a Berlusconi, con il commento: "Ciao Silvio".

De Luca: "Merita rispetto". E chiede un minuto di silenzio

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto tributare un ricordo a Silvio Berlusconi nel corso di un'iniziativa a Bagnoli: "Merita rispetto", ha detto l'ex sindaco di Salerno, riferendosi al leader di Forza Italia:

Al di là delle distinzioni politiche, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell'Italia e parliamo di un uomo che ha dimostrato di essere un combattente.

Ha fatto il suo lavoro fino all'ultimo secondo.

Quindi, De Luca ha chiesto a tutti i presenti di osservare un minuto di silenzio. Un momento di raccoglimento che si è poi concluso con un applauso.

Forza Italia Napoli: "Unico e irripetibile, il più grande di sempre"

In una nota i consiglieri comunali Iris Savastano, Coordinatore di Forza Italia Napoli, e Salvatore Guangi, Vicario Provinciale di Forza Italia Napoli, ricordano Berlusconi:

La storia del Presidente è unica, nessuno mai potrà ripetere quanto ha fatto come imprenditore tra la Mediolanum, Il Milan, con la Mediaset o la Mondadori. Fondatore di Forza Italia e del centrodestra, ideatore di un nuovo tipo di politica, trascinatore della seconda repubblica. Amante di Napoli e napoletano nel cuore; ha rialzato le sorti del Sud, ha riportato in auge il nome dell’Italia all’estero, tra il discorso in Campidoglio e l’incontro di Pratica di Mare.

Potremmo stare qui a descrivere per ore la storia del più grande Presidente del Consiglio del nostro tempo. Grazie per quanto hai fatto, sarai per sempre nei nostri cuori e faro del nostro agire politico.

Bassolino: "Da avversari abbiamo collaborato"

Antonio Bassolino, ex sindaco del Rinascimento napoletano ed ex Governatore della Campania, ha salutato Berlusconi con un omaggio su Twitter:

Sono davvero dispiaciuto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Siamo stati avversari politici ma abbiamo saputo collaborare sul piano istituzionale: io da sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania e lui da presidente del consiglio. Condoglianze a tutti i familiari.

De Magistris: "Non ne facciamo un Messia"

L'ex pm e sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che non ha mai risparmiato le critiche politiche a Berlusconi, con un tweet ha espresso vicinanza alla famiglia per il dolore della grave perdita, commentando però:

Come una livella Berlusconi ‘immortale' lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli.

De Laurentiis: "Grande cordoglio"

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis del Calcio Napoli è intervenuto con una nota firmata con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC NAPOLI, dove "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi".

Rastrelli (FDI): "Giorno triste per l'Italia"

Mentre l'avvocato Sergio Rastrelli, senatore campano di Fratelli d’Italia e commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli, aggiunge su Facebook:

Oggi è un giorno triste, per l’Italia. Con la scomparsa del Presidente Berlusconi termina quest’oggi un ciclo di incredibili mutamenti, di accese passioni, e di grande significato per la nostra Nazione.

Con la straordinaria intuizione della creazione di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha regalato al Centrodestra i suoi primi, indimenticabili successi. Comunque la si pensi, Berlusconi ha avuto il merito storico di aver restituito all’Italia – e di aver interpretato per trent’anni – la speranza in un futuro migliore.

Simeone (Psdi): "Ha rappresentato pregi e difetti degli italiani"

Per Nino Simeone, Coordinatore Regionale PSDI,