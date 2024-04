Addio al professor Antonio Gargano, tra i massimi esperti della lingua spagnola: lutto alla Federico II di Napoli

Addio al Professor Antonio Gargano, docente universitario e tra i massimi esperti italiani della Lingua Spagnola. Figura di riferimento dell'ispanistica italiana e internazionale, membro correspondiente della Real Academia Española e della Reial Acadèmia de Bones Lletres, Antonio Gargano era Professore Ordinario di letteratura spagnola del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, che gli aveva recentemente conferito il titolo di Professore Emerito e dove per molti anni aveva insegnato anche Letteratura comparata. Gargano, napoletano, è morto ieri, domenica 7 aprile 2024, all'età di 77 anni.

Oggi, lunedì 8 aprile 2024, si terrà un ricordo dell’illustre studioso alle ore 15.30, presso l’aula Piovani del DSU. Con il suo rigore istituzionale, la sua appassionata attività didattica, l’eccellenza della sua produzione scientifica, Antonio Gargano ha segnato in misura determinante l’identità del Dipartimento di Studi Umanistici.

I lavori di ricerca della sua quarantennale attività si addensano attorno a diversi, e tutti centralissimi, nuclei letterari della storiografia spagnola (ma anche comparatistica), coprendo un lunghissimo arco cronologico che va dalla letteratura medievale a quella contemporanea; sono lavori caratterizzati da una prospettiva che privilegia i rapporti della letteratura spagnola con le altre letterature europee, specie quella italiana, e che metodologicamente coniuga il più sorvegliato rigore filologico con la più compiuta profondità ermeneutica, incardinati entro una mai schematica attenzione alla dimensione teorica della letteratura.

Di recente pubblicazione il volume Con aprendido canto. Tradiciones poéticas y perspectivas ideológicas en el cancionero amoroso de Garcilaso de la Vega, per i tipi di Iberoamericana-Vervuert, destinato a diventare uno snodo cruciale, inaggirabile sull’opera del poeta toledano. Alla poesia di Garcilaso, certamente il segmento privilegiato della ricerca di Antonio Gargano, si accompagnano anche numerosissimi studi dedicati alla poesia spagnola dal Quattro al Seicento, al romanzo picaresco, all'opera di Miguel de Cervantes, e ancora, alla letteratura otto-novecentesca. Alcuni suoi scritti sono stati raccolti in un altro recente volume: Del "Lazarillo" a Alberti. Ensayos de literatura, entre tradición e interpretación, edito da Peter Lang. L'Ateneo "si raccoglie intorno alla famiglia, alle allieve e agli allievi, che numerosi si riconoscono nel magistero di Antonio Gargano".

Il professor Massimiliano Corrado, Coordinatore del CdS in Filologia Moderna, ha voluto ricordare l'illustre studioso:

Con grande rammarico ho appreso che stanotte è venuto a mancare il prof. Antonio Gargano, figura di assoluto rilievo nel quadro dell’ispanistica internazionale e per decenni ordinario di Letteratura Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e, successivamente, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Come Coordinatore del CdS in Filologia Moderna, dove il prof. Gargano ha lungamente esercitato il suo magistero scientifico, desidero interpretare il sentimento di profondo sgomento di tutta la comunità docente per la dolorosa e prematura scomparsa, segnalando che un ricordo dell’illustre studioso si terrà domani, lunedì 8 aprile alle ore 15.30, presso l’aula Piovani del DSU.