Addio al pino di piazza del Plebiscito, sarà abbattuto e sostituito con una specie diversa

Addio al pino di piazza del Plebiscito, angolo via Cesario Console. Sarà abbattuto dal Comune di Napoli perché pericolante. Al suo posto sarà piantato un altro albero, ma di una specie diversa "più idonea alle condizioni del sito". Il grosso pino si trova nelle aiuole adiacenti al Palazzo Reale di Napoli e transennate da molto tempo. Si tratta della zona che sovrasta la Galleria della Vittoria e la sottostante via Acton. La decisione dell'abbattimento del pino è stata comunicata dall'assessorato al Verde, guidato dall'assessore Vincenzo Santagada, alle associazioni napoletane.

Perché sarà abbattuto il pino di via Cesario Console

Ma perché l'albero sarà abbattuto? Lo spiega il Comune nella lettera alle associazioni: "A seguito delle risultanze delle indagini strumentali effettuate dal Servizio Verde Pubblico nell’ambito del progetto relativo agli interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature cittadine, si renderà necessario procedere all’abbattimento di un pino (Pinus pinea) radicato in Via Cesario Console, angolo piazza del Plebiscito. Le verifiche condotte tramite prova di trazione (pulling test) hanno evidenziato una forte propensione al ribaltamento della zolla radicale, con un fattore di sicurezza pari all’80%, condizione che impone l’immediato intervento per la tutela della pubblica e privata incolumità".

L’albero ad oggi è già transennato ed è sottoposto a vincolo. "Pertanto – scrive il Comune – l’abbattimento verrà eseguito con procedura d’urgenza, come previsto dalla normativa vigente". Al posto del pino sarà piantato un altro albero. Ma "la nuova piantumazione – precisa Santagada – riguarderà un esemplare di specie diversa, più idonea alle condizioni del sito e sarà definita dopo le verifiche tecniche relative all’altezza del franco di coltivazione dell’aiuola, nonché nell’ambito di un tavolo tecnico che coinvolgerà tutti gli stakeholder competenti, assicurando, pertanto, un processo partecipato e trasparente. L’obiettivo è preservare e migliorare il patrimonio arboreo urbano, garantendo interventi sicuri, sostenibili e coerenti con il contesto monumentale e paesaggistico dell’area".

Le associazioni chiedono studi sul verde pubblico

Sulla vicenda interviene Agostino Ingenito, di Aps Guestitaly, aderente alla rete Verde pubblico a Napoli: "La situazione del pino di via Console, uno dei luoghi più iconici della città, all'angolo di piazza Plebiscito, è senza dubbio delicata e suscita preoccupazioni legittime. È importante avere chiarezza riguardo alle condizioni dell'albero e alla necessità della sua rimozione. La nota inviata dall'assessore, è opportuna per una corretta informazione e per garantire che la sicurezza pubblica sia salvaguardata. Sarebbe utile chiedere se ci sono studi o relazioni tecniche ancora più accurate che possano confermare lo stato di salute del pino e se davvero necessario rimuoverlo come appare, che vi sia presto la piantumazione di un albero che possa ripristinare l'identità del luogo. Abbiamo già assistito all'abbattimento di tanti pini al Parco Rimembranza come per le aree collinari della città, facendoci perdere un simbolo iconografico della Napoli da cartolina. Bene la comunicazione con le autorità competenti e le associazioni locali che è cruciale per trovare un equilibrio tra sicurezza e valorizzazione del patrimonio arboreo. Si tratta di un impegno che abbiamo intrapreso da anni con la cura del verde pubblico e diversi interventi per la tutela e il decoro degli spazi pubblici con la rete che costituimmo con l'insediamento dell'amministrazione Manfredi".