Addio al cordolo giallo di Corso Umberto a Napoli: lo spartitraffico sarà rimosso da fine giugno Approvata la delibera per rimuovere il new jersey di cemento giallo in Corso Umberto I. I lavori dalla fine di giugno 2025.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio al cordolo giallo di Corso Umberto I a Napoli: il new jersey spartitraffico sarà rimosso da fine giugno. La giunta Manfredi ha approvato la delibera per dare il via ai lavori. “Apprendiamo con soddisfazione che l’inizio dei lavori per la rimozione del New Jersey di Corso Umberto avverrà entro la fine del mese di giugno 2025″, dichiarano in una nota congiunta la Vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino e il Presidente dei Commercianti di Corso Umberto, Alfredo Catapano.

Nuova viabilità al centro di Napoli

Sorrentino e Catapano affermano:

“Prosegue, infatti, senza sosta, l’iter procedurale messo in campo dall’amministrazione già lo scorso 26 marzo con l’indizione della gara pubblica quadro per la realizzazione di diverse opere tra cui quella che interessa l’importante asse stradale che collega Piazza Garibaldi alla City e che finalmente vedrà la realizzazione di un cordolo spartitraffico che prenderà il posto dell’attuale new jersey.Da anni lottiamo fianco a fianco per restituire dignità ad una strada che ospita oltre 200 attività che hanno resistito con sacrificio al Covid e che ora, si spera, torneranno a nuova vita, grazie alla rimozione di un’opera che ne limita la visibilità e la rende difficilmente raggiungibile dalla clientela.L’atto approvato in giunta, infatti, completa l’opera preziosa dell’Assessore Cosenza e del Dirigente Edoardo Fusco, che su nostra sollecitazione hanno messo in campo tutte le azioni possibili per accorciare i tempi.Tempi che sono ormai agli sgoccioli e che dopo la proposta di aggiudicazione prevista per settimana prossima e la stipula del contratto porteranno all’apertura del cantiere prima che inizi l’estate.Desideriamo dunque ringraziare i commercianti, i tecnici comunali e tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato”.

Mentre Massimo Pepe, presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, dichiara:

"Esprimo soddisfazione per l’approvazione in Giunta della delibera che consente la rimozione dei New Jersey in Corso Umberto, nel tratto interessato dai lavori della Linea 1 della metropolitana in Piazza Nicola Amore. Si tratta di un passaggio fondamentale per il completamento dell’intervento e per restituire piena vivibilità a una delle arterie più importanti del centro cittadino. Insieme al Sindaco Gaetano Manfredi, all’assessore Edoardo Cosenza e all’assessora Teresa Armato, abbiamo lavorato fianco a fianco con cittadini e commercianti della zona, raccogliendo e recependo tutte le istanze emerse. Con questo atto – conclude Pepe – si apre una nuova fase per Corso Umberto e per l’intero quartiere. La rimozione dei New Jersey, è bene precisarlo, garantirà a pieno sicurezza degli automobilisti e la fluidità del traffico".