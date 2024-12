video suggerito

Addio a Vittorio Granillo, morto lo storico leader del sindacato di base: lutto nel mondo operaio Sindacalista storico degli operai, Vittorio Granillo è morto a 75 anni: aveva cofondato lo Slai Cobas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo operaio per la morte di Vittorio Granillo, 75 anni, storico leader del sindacato di base per la morte del cofondatore dello Slai Cobas. Lo rendono noto i militanti del sindacato a Pomigliano d'Arco, che annunciano una camera ardente per giovedì 19 dicembre a Napoli, dove Granillo viveva. Assieme a Mara Malavenda, scomparsa a settembre, aveva dato vita a<negli anni '90 allo Sla Cobas, il sindacato lavoratori autorganizzati, poi divenuto Slai, con sede legale a Pomigliano d'Arco, città operaia del Vesuviano, in provincia di Napoli.

Granillo era stato assunto nell'ex Alfa sud ed aveva animato le lotte operaie nello stabilimento automobilistico. Nel 2000 era stato candidato alla presidenza della Regione Campania con i Cobas per l'autorganizzazione. In lista c'era anche Malavenda, eletta nel 1996 in Parlamento come indipendente con Rifondazione Comunista.

L'Usb in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Granillo:

Vittorio, storico quadro operaio dell’ex Alfa Sud, ci ha lasciato, ma ha lasciato anche una grande storia di lotte e di conflitto, di determinazione e di grande capacità politica ed organizzativa. Dai coordinamenti dei lavoratori in cassa integrazione degli anni ’80 fino alla costruzione del sindacato di classe ed autorganizzato, nel settore industriale italiano e non solo, il compagno Granillo ha saputo dare un contributo importante alla ripresa ed alla tenuta del conflitto di classe nel nostro Paese.

E conclude:

Compagni come Vittorio sono stati importanti per tutti i lavoratori, anche per la caparbietà e l’intuizione con cui sapeva agire non solo sul piano della lotta ma anche sul terreno del conflitto giudiziario, raggiungendo sentenze che hanno ampliato gli spazi di democrazia nei luoghi di lavoro. Ciao Vittorio, ti ricorderemo con affetto, facendo tesoro di quanto hai costruito nei decenni trascorsi.