Addio a Padre Antonio Paladino, ex cappellano di Monaldi e Pascale: oggi i funerali Morto Padre Antonio Paladino, ex cappellano degli ospedali Monaldi e Pascale e prete esorcista, oggi i funerali a Cappella Cangiani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio a Padre Antonio Paladino, ex cappellano degli ospedali Monaldi e Pascale di Napoli, sacerdote camillano e prete esorcista. Fino all'ultimo ha esercitato il suo ministero all'ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, che lo ricordano come “un uomo buono, mite e disponibile come pochi, che non lesinava mai una parola buona a chiunque”. A dare notizia della grave perdita il superiore provinciale della comunità camillana, Padre Rosario Mauriello. I funerali si terranno oggi, 23 novembre 2021, alle ore 16.30, presso Cappella Cangiani e saranno trasmessi anche sulla pagina Facebook della comunità.

Padre Antonio aveva 85 anni, 60 dei quali trascorsi nell'impegno del sacerdozio. La famiglia camillana ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Carissimi Confratelli, oggi 21 novembre 2021, i Religiosi della Provincia Siculo-Napoletana comunicano il decesso del Confratello padre Antonio Paladino. Dopo l’intervento chirurgico per “frattura sottocapitata al collo femorale sinistro”. Aveva superato il delicato intervento, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ed era stato ricoverato nella sala d'isolamento del Monaldi-Cotugno a seguito di un'infezione. Nonostante il suo stato di salute, fino a quando ha avuto le forze ha voluto continuare la sua attività pastorale e di sostegno per tanti fedeli. Una figura unica di grande amore per il prossimo. Tra i tanti messaggi di vicinanza viene ricordato come “uomo di grande carisma, dolcezza, spessore morale e amore. La croce rossa che pulsava sul suo abito sacerdotale comunicava il sacrificio è l' amore di cristo per noi”.