Saranno evacuati 2mila abitanti ad Avellino il 25 luglio prossimo, tra i quali anche anziani e disabili, per disinnescare la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata nell'alveo del torrente Fenestrelle che attraversa il capoluogo irpino. La Zona Rossa da sgomberare ha un raggio di 258 metri. L'ordigno bellico sarà trasportato in una cava ad Atripalda, dal 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Le operazioni di evacuazione partiranno alle 6,30 del mattino e dovranno concludersi in due ore. L'evacuazione terminerà attorno alle ore 15.

Il Comune ha individuato la zona rossa, le aree di attesa e di accoglienza:

ZONA ROSSA (raggio 258 mt) Per le attività di disinnesco si rende necessario lo sgombero di una area con raggio pari a 258 metri. Dal punto di rinvenimento, l’ordigno verrà fatto brillare, previo trasporto in una cava di Atripalda, dal 21° Regimento Genio Guastatori di Caserta. Per la sicurezza dei cittadini, il Sindaco ha emesso un provvedimento che ordina, nella giornata di Domenica25 luglio 2021, lo sgombero totale di persone, animali e beni mobili dall’area di sicurezza.

OPERAZIONI Le operazioni di sgombero dell’area a rischio avranno inizio alle ore 6:30 e dovranno concludersi non oltre le 9:30. Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista presumibilmente per le 15:00. Solo dopo l’allontanamento dell’ordigno bellico diretto in una cava nel comune di Atripalda verrà disposto la fine dell’emergenza.

AREA DI ATTESA E DI ACCOGLIENZA Le persone in difficoltà nel trovare una sistemazione provvisoria potranno recarsi nelle aree di attesa, presidiate dalle Associazioni di Volontariato, di seguito elencate:

Area attesa 1: Piazza Libertà Area attesa 2: Parcheggio Mercatone Area attesa 3: Area pedonale via Giuseppe Mazzini

Per poi essere trasferite, con bus-navetta gratuito, nelle aree di accoglienza individuate dal Comune presso:

Campus Scolastico-Contrada Baccanico.

Sono state individuate per l’accoglienza dei pazienti in terapia domiciliare (ADI) le strutture aziendali RSA di Nusco e la SPS (ex Ospedale) di Bisaccia. I pazienti e-o i loro familiari saranno informati tramite il personale addetto all’assistenza, che provvederà ad acquisire dagli stessi pazienti e/o familiari l’autorizzazione al trasferimento che avrà inizio alle ore 6.30 fino alle ore 9.30 della data programmata per il disinnesco dell’ordigno o, a seconda dei casi più o meno gravi, nel pomeriggio del giorno precedente.

Il trasferimento verrà assicurato con mezzi e personale della Protezione Civile.

I soggetti Covid-19 positivi sintomatici che trovasi in isolamento domiciliare verranno ospitati presso il Reparto COVID di Ariano Irpino.

I soggetti Covid-19 positivi asintomatici verranno accolti insieme ai conviventi presso le seguenti strutture: “Centro Alzhaimer”, Corso Europa Avellino e “Centro Australia”, Contrada Amoretta Avellino.

Il trasferimento può avvenire in autonomia, per i soggetti positivi asintomatici su autodichiarazione del paziente da comunicare all’indirizzo email: prevenzionecollettiva.av@mail.aslavellino.it, diversamente verrà assicurato dalla Protezione Civile. I soggetti covid-19 positivi sintomatici saranno trasferiti a mezzo ambulanza del 118.