Acerra, sfrecciano in scooter e sparano: colpito 34enne, ferito da proiettile al braccio La sparatoria in via Grazia Deledda ad Acerra. Sconosciuti avrebbero sparato da uno scooter. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una sparatoria è avvenuta ad Acerra, in provincia di Napoli questa sera, attorno alle ore 20,30. Un 34enne di Maddaloni è stato colpito da un proiettile ed è rimasto ferito al braccio sinistro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che stanno indagando sulla vicenda.

Sparatoria ad Acerra, paura in via Grazia Deledda

La sparatoria è avvenuta in via Grazia Deledda, una strada che si trova nella periferia nord occidentale del Comune dell'hinterland napoletano. Secondo le prime ricostruzioni, ancora tutte da verificare, i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti in sella ad uno scooter, che dopo la sparatoria si sarebbero poi dati alla fuga. Il ferito è un 34enne originario di Maddaloni. L'uomo è stato colpito al braccio sinistro da un proiettile, ma non sarebbe grave, secondo le prime informazioni. Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso e per ulteriori accertamenti.

Indagano i carabinieri di Castello di Cisterna

I militari dell'Arma sono ancora sul posto per i rilievi del caso e per raccogliere eventuali testimonianze. Le indagini sono tutt'ora in corso, ma restano ancora da chiarire le motivazioni, la dinamica e la matrice di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di individuare e identificare i responsabili della sparatoria e per ricostruirne il tragitto seguito con lo scooter prima e dopo il fatto.