“Acerra, miasmi insopportabili e polveri sottili alle stelle” l’allarme degli abitanti. Arpac avvia controlli

L'allarme degli abitanti di Acerra: "Odori nauseabondi e smog elevato, indaghino le istituzioni". L'Arpac: "Al via verifiche"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Miasmi nauseabondi ad Acerra questa mattina e smog alle stelle". A lanciare l'allarme sono gli abitanti del Comune dell'area nord di Napoli, che hanno chiesto l'intervento delle istituzioni. "Sia ieri che questa mattina, venerdì 24 gennaio – raccontano i residenti a Fanpage.it – c'era una puzza nauseabonda. Non riuscivamo a tenere il naso fuori dalla finestra a causa del cattivo odore, simile a quello che proviene dalle strutture che lavorano i resti degli animali non destinati all'uso umano. Poi stamani l'app meteo The Weather Channel ha rilevato valori molto alti di concentrazione di particelle pm2.5 (particolato inferiore a 2m,5 micron), che corrisponde ad una qualità dell'aria non salutare. Sembra una strana coincidenza. Siamo preoccupati". Non è escluso che le condizioni meteo di questi giorni possano aver favorito l'addensamento delle particelle.

Arpac avvia controlli sull'aria ad Acerra

La vicenda è stata segnalata all'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, che ha annunciato che farà un monitoraggio sulla qualità dell'aria nella zona del Termovalorizzatore di Acerra. "Allo stato – spiega a Fanpage.it il presidente Arpac Stefano Sorvino – non ci risultano criticità. Ma verificheremo". Martedì scorso, intanto, 21 gennaio 2025, i tecnici dell'Arpac specializzati nel monitoraggio della qualità dell'aria sono stati ad Acerra dove hanno incontrato il sindaco Tito D'Errico e l'amministrazione comunale. Al centro del vertice la verifica dello stato dell'arte ed il monitoraggio delle centraline che sono installate sul territorio. "I controlli – spiega Sorvino – sembra abbiano dato un risultato proficuo e con andamento soddisfacente".